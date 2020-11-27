В стране и мире В МЧС призвали проверить готовность автономных источников электропитания после ЧС в Приморье Алена Миронова Глава ведомства потребовал провести анализ действий звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. © Видео: МЧС РФ © Фото: ТРК "Звезда" 27 ноября под руководством Министра МЧС России Евгения Зиничева состоялось заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе заседания глава ведомства акцентировал особое внимание на ситуации в Приморье. «Последние события в Приморском крае показали слабую готовность к таким чрезвычайным ситуациям. Автономные источники энергопитания, которые должны были обеспечить электричеством социальные объекты, оказались не готовы», - констатировал Зиничев. Глава МЧС потребовал привести анализ действий звена РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и организовать в субъектах страны работу по проверке готовности таких источников электропитания на базе социальных объектов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика