Учитель достал пистолет во время конфликта с учеником в Нальчике

Учитель произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета в одной из школ Нальчика в ходе конфликта с одним из учеников.

По данным МВД, между учеником 8-го класса и его преподавателем произошло разногласие касательно учебного вопроса.

«В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух», - передает МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.