Освободить Русский мост от ледяных оков: впечатляющие кадры работы спасателей во Владивостоке
Работы проводятся с раннего утра до позднего вечера.
© Фото: МЧС РФ
Спасатели-альпинисты Дальневосточного регионального отряда МЧС России прибыли из Хабаровска во Владивосток, чтобы оказать помощь в освобождении ото льда Русского моста во Владивостоке.
Сообщается, что за прошедшие двое суток спасатели очистили восемь вант на высоте более 300 метров. Работы проводятся с раннего утра до позднего вечера.
Состав группировки спасателей-альпинистов ДВРПСО МЧС России и его владивостокского филиала составляет 14 человек.
Ранее в столице Приморского края отстранили от работы главу административно-территориального управления острова Русский, которая не предприняла необходимые меры для помощи местным жителям, пострадавшим от буйства холодной стихии. Решение было принято главой региона Олегом Кожемяко.