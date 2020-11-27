Освободить Русский мост от ледяных оков: впечатляющие кадры работы спасателей во Владивостоке

Спасатели-альпинисты Дальневосточного регионального отряда МЧС России прибыли из Хабаровска во Владивосток, чтобы оказать помощь в освобождении ото льда Русского моста во Владивостоке.

© МЧС РФ

Сообщается, что за прошедшие двое суток спасатели очистили восемь вант на высоте более 300 метров. Работы проводятся с раннего утра до позднего вечера.

© МЧС РФ

Состав группировки спасателей-альпинистов ДВРПСО МЧС России и его владивостокского филиала составляет 14 человек.

Ранее в столице Приморского края отстранили от работы главу административно-территориального управления острова Русский, которая не предприняла необходимые меры для помощи местным жителям, пострадавшим от буйства холодной стихии. Решение было принято главой региона Олегом Кожемяко.