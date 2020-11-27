Офис правительства и десятки жилых домов без тепла: что происходит в Новосибирске из-за прорыва трубопровода
Завершить ремонтные работы коммунальщики планируют к позднему вечеру.
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Десятки жилых домов и социальных учреждений Новосибирска по-прежнему остаются без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии, произошедшей утром 27 ноября. Корреспондент «Звезды» Надежда Котормус побывала на месте инцидента.
«Новая коммунальная авария оставила без тепла и горячей воды более сотни зданий в центре Новосибирска, в числе которых 42 многоквартирных дома и здание правительства области», - уточнила корреспондент.
Причиной аварии стал прорыв на магистральном трубопроводе. Сейчас коммунальные службы ведут работы по устранению неполадки, завершить их планируют к позднему вечеру.