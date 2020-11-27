В стране и мире Офис правительства и десятки жилых домов без тепла: что происходит в Новосибирске из-за прорыва трубопровода Светлана Головина Надежда Котормус Завершить ремонтные работы коммунальщики планируют к позднему вечеру. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Десятки жилых домов и социальных учреждений Новосибирска по-прежнему остаются без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии, произошедшей утром 27 ноября. Корреспондент «Звезды» Надежда Котормус побывала на месте инцидента. «Новая коммунальная авария оставила без тепла и горячей воды более сотни зданий в центре Новосибирска, в числе которых 42 многоквартирных дома и здание правительства области», - уточнила корреспондент. Причиной аварии стал прорыв на магистральном трубопроводе. Сейчас коммунальные службы ведут работы по устранению неполадки, завершить их планируют к позднему вечеру. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика