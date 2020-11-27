МВД показало последствия ДТП с шестью погибшими под Краснодаром
«Газель», в которой находились погибшие, не была предназначена для пассажирских перевозок - вместо кресел люди сидели на деревянных скамейках по бортам машины.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
В Краснодарском крае микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. Шесть человек погибли, еще восемь пострадали.
МВД показало кадры этого страшного ДТП. Судя по видеозаписи, вместо пассажирских кресел в микроавтобусе были установлены деревянные скамейки, на которых сидели 15 человек.
В экстренных службах региона подтвердили, что машина не предназначена для пассажирских перевозок. По предварительным данным виноват водитель «Газели». При развороте он не пропустил КамАЗ.