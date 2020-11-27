МВД показало последствия ДТП с шестью погибшими под Краснодаром

В Краснодарском крае микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. Шесть человек погибли, еще восемь пострадали.

МВД показало кадры этого страшного ДТП. Судя по видеозаписи, вместо пассажирских кресел в микроавтобусе были установлены деревянные скамейки, на которых сидели 15 человек.

В экстренных службах региона подтвердили, что машина не предназначена для пассажирских перевозок. По предварительным данным виноват водитель «Газели». При развороте он не пропустил КамАЗ.