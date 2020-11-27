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В разбившейся под Краснодаром «Газели» вместо сидений были установлены деревянные скамейки

Алена Миронова
13:23 27.11.2020
Людей на работу возили в недопустимых условиях.
В разбившейся под Краснодаром «Газели» вместо сидений были установлены деревянные скамейки
© Фото: ТРК "Звезда"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в «Газели» вместо кресел были деревянные лавки.

Он поручил разобраться, почему людей на работу возили в недопустимых условиях.

В районе села Бейсужок-2 водитель «Газели» начал разворот, но в этот момент в бок микроавтобуса врезался следовавший позади «КамАЗ».

В настоящий момент сотрудники следственного управления проводят соответствующие проверочные мероприятия, устанавливают точное количество пострадавших. В ходе проверки назначат судебные медицинские, автотехнические экспертизы. По итогам проверочных мероприятий примут процессуальное решение.

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