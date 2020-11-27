В стране и мире В разбившейся под Краснодаром «Газели» вместо сидений были установлены деревянные скамейки Алена Миронова Людей на работу возили в недопустимых условиях. © Фото: ТРК "Звезда" Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в «Газели» вместо кресел были деревянные лавки. Он поручил разобраться, почему людей на работу возили в недопустимых условиях. В районе села Бейсужок-2 водитель «Газели» начал разворот, но в этот момент в бок микроавтобуса врезался следовавший позади «КамАЗ». В настоящий момент сотрудники следственного управления проводят соответствующие проверочные мероприятия, устанавливают точное количество пострадавших. В ходе проверки назначат судебные медицинские, автотехнические экспертизы. По итогам проверочных мероприятий примут процессуальное решение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика