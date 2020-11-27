Песков объяснил отсутствие маски у Путина во время визита в Саров

Президент России Владимир Путин посетил Саров, не надев защитную маску, так как были приняты необходимые меры эпидемиологической безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, поэтому во время визита Путина в Саров на демонстрацию новых систем для Вооруженных сил РФ участники мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски.

«Были приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента», - пояснил Песков.

При этом он согласился, что личный пример президента был бы действенным для всех граждан страны. Однако отсутствие предосторожностей Песков объяснил тем, что контактировавшие с Путиным люди также были соответствующим образом проверены.