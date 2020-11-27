Семь проверенных способов защитить себя, когда кто-то в доме заражен COVID-19

Когда в доме присутствует зараженный человек, медики оценивают вероятность инфицирования остальных членов семьи в 50%. Чтобы сохранить собственную безопасность и при этом продолжать заботиться о больном, инфекционисты советуют придерживаться определенных правил, сообщает Healthline.

Сдать тест. Для начала нужно убедиться в том, что собственный тест на коронавирус даст отрицательный результат, при этом надо понимать, что он не исключает раннего заражения, когда вирусная нагрузка может быть ниже уровня обнаружения. Наиболее правдивую информацию покажет ПЦР-тест на COVID-19 через пять-семь дней после последнего контакта.

Держать дистанцию. Чтобы минимизировать риски заражения, инфицированный должен отделить себя от других людей в доме. В идеале пользоваться отдельной спальней и ванной комнатой и не подходить ближе чем на два метра к другие членам семьи.

Медики обращают внимание, что чем дальше расстояние от больного, тем ниже концентрация вируса. Снижение вирусной нагрузки уменьшает риски более тяжелого протекания заболевания, даже если инфицирование произошло.

Использовать средства индивидуальной защиты. Продолжать ухаживать за больным нужно, сведя к минимуму контакты и используя средства индивидуальной защиты: перчатки и маски. К слову, в этом случае лучше использовать хирургические маски, а также надеть очки.

Держать окна открытыми. Если в доме присутствует больной COVID-19, следует постоянно держать окна открытыми, даже если эта мера предусматривает увеличение тепла.

«Это особенно важно, если помнить, что в помещении вирус может оставаться в воздухе в очень маленьких капельках и потенциально заражать других», - отмечает Брюс Э. Хирш, лечащий врач и доцент отдела инфекционных заболеваний Northwell Health.

Регулярная уборка. Также необходимы регулярное мытье рук с мылом и обработка дверных ручек, выключателей и поверхностей. Когда доступа к мылу нет, можно применять дезинфицирующее средство для рук, однако оно должно содержать не менее 60% спирта.

Здоровый рацион. Полезное питание не менее важно, чем гигиена, поскольку делает организм метаболически намного более здоровым и устойчивым к воздействию инфекции. Можно задуматься о приеме поливитаминов и биологически активных добавок в пищу, но лучше это сделать по назначению врача и все же не поедать пилюли горстями.

Выбор надежных источников информации. По этой же причине следует полагаться на надежные источники. В соцсетях можно найти огромное количество сомнительных рекомендаций, начиная от приема огромных доз витаминов и заканчивая принятием горячего душа, как эффективных средств защиты от заражения COVID-19. Медики отмечают, что многие подобные советы либо не доказаны, либо опровергнуты, либо даже опасны.