СК начал проверку по факту ДТП с шестью погибшими на Кубани

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с участием «Газели» и «КамАЗа» на трассе Выселки - Усть-Лабинск.

По предварительной информации, автомобиль «Газель», перевозивший 15 рабочих, при развороте не уступил дорогу «КамАЗу».

«Страшная авария в Выселковском районе. Медики оказали помощь пострадавшим. При необходимости вертолет санавиации готов доставить их в Краснодар», - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Согласно сведениям прокуратуры региона, «Газель», в которой находились рабочие, не была оборудована для перевозки пассажиров.

Глава региона рассказал, что в «Газели» вместо кресел были деревянные лавки. Он поручил разобраться, почему людей на работу возили в недопустимых условиях. Кроме того, Кондратьев призвал водителей быть осторожнее на трассе.

В настоящий момент сотрудники следственного управления проводят соответствующие проверочные мероприятия, устанавливают точное количество пострадавших. В ходе проверки назначат судебные медицинские, автотехнические экспертизы. По итогам проверочных мероприятий примут процессуальное решение.