Вопросы Путину на пресс-конференции смогут задать не только представители СМИ, но и остальные граждане

В этом году на большой пресс-конференции Владимира Путина задать вопрос смогут не только представители СМИ, но и остальные граждане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мероприятие будет дополнено элементами прямой линии», - пояснил он.

Также Песков подчеркнул, что за счет этого пресс-конференция будет продолжительной и насыщенной по содержанию.

«Учитывая симбиоз и прямой линии, и пресс-конференции, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию», - сказал пресс-секретарь.

Ежегодная пресс-конференция президента пройдет 17 декабря в формате видеоконференции.