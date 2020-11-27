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Вопросы Путину на пресс-конференции смогут задать не только представители СМИ, но и остальные граждане

Светлана Головина
12:32 27.11.2020
По словам Дмитрия Пескова, в этом году мероприятие будет дополнено элементами прямой линии.
Вопросы Путину на пресс-конференции смогут задать не только представители СМИ, но и остальные граждане
© Фото: Пресс-служба президента России

В этом году на большой пресс-конференции Владимира Путина задать вопрос смогут не только представители СМИ, но и остальные граждане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мероприятие будет дополнено элементами прямой линии», - пояснил он.

Также Песков подчеркнул, что за счет этого пресс-конференция будет продолжительной и насыщенной по содержанию.

«Учитывая симбиоз и прямой линии, и пресс-конференции, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию», - сказал пресс-секретарь.

Ежегодная пресс-конференция президента пройдет 17 декабря в формате видеоконференции.

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