Вопросы Путину на пресс-конференции смогут задать не только представители СМИ, но и остальные граждане
По словам Дмитрия Пескова, в этом году мероприятие будет дополнено элементами прямой линии.
© Фото: Пресс-служба президента России
В этом году на большой пресс-конференции Владимира Путина задать вопрос смогут не только представители СМИ, но и остальные граждане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мероприятие будет дополнено элементами прямой линии», - пояснил он.
Также Песков подчеркнул, что за счет этого пресс-конференция будет продолжительной и насыщенной по содержанию.
«Учитывая симбиоз и прямой линии, и пресс-конференции, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию», - сказал пресс-секретарь.
Ежегодная пресс-конференция президента пройдет 17 декабря в формате видеоконференции.