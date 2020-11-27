МВД рассказало, как будут выглядеть электронные паспорта россиян

Электронный паспорт гражданина России будет представлять собой пластиковую карту размером с банковскую с электронным носителем информации отечественного производства.

По информации МВД, на этом носителе будут храниться данные о регистрации, семейном положении и детях. Основные сведения гражданина разместят на самой карте, которые можно будет считать с помощью мобильного приложения.

«Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», - уточняется в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, электронный паспорт «станет ключом к государственным и коммерческим услугам и обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью».

В министерстве отметили, что пилотный проект может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года.