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Черная пятница может превратить склады Amazon в горячие точки распространения коронавируса

Алена Миронова
12:23 27.11.2020
Это может произойти по причине невозможности соблюдения социальной дистанции.
Черная пятница может превратить склады Amazon в горячие точки распространения коронавируса
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Согласно новому отчету Amnesty International, работники складов Amazon могут подвергнуться риску заражения COVID-19 во время лихорадки Черной пятницы.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что лихорадка Черной пятницы может превратить склады Amazon в горячие точки для заражения», - передает The Independent слова директора Amnesty International в Великобритании Кейт Аллен.

Отмечается, что сотрудников заставляют работать в небезопасных условиях. Они подвергаются давлению и запугиванию.

Ввиду огромных целевых показателей производительности выходит так, что правила социального дистанцирования не могут быть эффективно реализованы. Так, жизнь тех, кто работает на складах Amazon, подвергается серьезному риску.

В США Amazon обвиняют в увольнении сотрудников, которые выражают озабоченность по поводу здоровья и безопасности работников.

Во время пандемии коронавируса ряд сотрудников были уволены после распространения петиции о существующих рисках для здоровья работников Amazon. Компания, в свою очередь, заявила, что уволила их за неоднократное нарушение внутренней политики.

Профсоюзы Польши и Франции призвали Amazon принять меры по улучшению уровня безопасности, считая их недостаточными.

В комментарии для The Independent в Amazon заявили, что компания предоставляет одни из самых передовых рабочих мест в мире, с ведущей в отрасли оплатой труда, технологическими процессами и системами для обеспечения благополучия и безопасности всех сотрудников.

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