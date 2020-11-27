Губернатор Подмосковья пообещал жестко штрафовать за незаконные свалки

В Подмосковье продолжают активную работу по устранению несанкционированных свалок. Для предотвращения новых нарушений в регионе планируют использовать фотоловушки и штрафы. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в настоящее время на территории региона организовывают незаконные склады, чаще всего строительного, мусора в лесах. В 2021 году для отходов выделят специальные участки, а для сокращения числа нарушителей организуют систему с датчиками и фиксаторами, вычисляющими номера грузовиков.

По таким фотоловушкам будут определять тех, кто занимается незаконной деятельностью и наказывать их серьезными санкциями.

«Если кто попадается, лишается машины и получает штраф. Не советую этим заниматься в Московской области», - цитирует Воробьева канал «360».

Глава Подмосковья отметил, что местные жители могут при желании помогать с борьбой с мусором. Сейчас ситуация в этой области достаточно быстро разрешается и вместо 10 тысяч мусорных площадок область оборудована уже 30 тысячами.

Ранее в России предложили организовать общедоступную систему, позволяющую следить за вывозом мусора и визуализирующую маршруты перемещения мусоровозов.