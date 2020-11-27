СК завершил расследование по делу об ОПГ Шишкана

Следственный комитет России завершил расследование по делу об организованной преступной группировке Олега Медведева, известного в криминальных кругах как Шишкан. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Завершены следственные действия в отношении 18 участников. Им инкриминируются убийства, вымогательства, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие противоправные деяния», - уточнила Петренко.

Одним из наиболее жестоких преступлений является убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» - местного депутата Татьяны Сидоровой, а также трех ее членов семьи в 2012 году.

«После передачи уголовного дела в центральный аппарат следственной группой были тщательно изучены обстоятельства произошедшего и принято решение о задержании Медведева и его сообщников. Первый из задержанных соучастников в ходе допроса раскрыл обстоятельства убийства и указал на место захоронения тел убитых», - пояснила официальный представитель ведомства.

По словам Петренко, в результате расследования были установлены масштабы преступной деятельности Медведева и размеры его преступных доходов, позволявших вести роскошный образ жизни. Его утверждения о занятии благотворительностью и щедрых пожертвованиях на социально значимые цели не имеют фактического подтверждения.

В ближайшее время фигуранты уголовного дела и их защитники приступят к ознакомлению с материалами дела.

Расследование в отношении соучастников, скрывшихся за границей, продолжается.