Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря
Из-за сложной эпидемиологической обстановки пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Ежегодная пресс-конференция президента России пройдет 17 декабря в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Аккредитация журналистов Управлением пресс-службы и информации президента начнется в понедельник, 29 ноября, в 12.00.
«Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли», - уточнили в Кремле.
По предварительным данным, Владимир Путин проведет конференцию из своей резиденции в Ново-Огарево.