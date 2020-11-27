В стране и мире Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря Светлана Головина Из-за сложной эпидемиологической обстановки пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. © Фото: Пресс-служба президента РФ Ежегодная пресс-конференция президента России пройдет 17 декабря в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Аккредитация журналистов Управлением пресс-службы и информации президента начнется в понедельник, 29 ноября, в 12.00. «Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли», - уточнили в Кремле. По предварительным данным, Владимир Путин проведет конференцию из своей резиденции в Ново-Огарево. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика