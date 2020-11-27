Самосвал слетел с моста и повис в метре от земли под Мариуполем

На трассе Мариуполь-Волноваха самосвал слетел с моста и повис в метре над проезжей частью.

По предварительной информации, водитель на скользкой дороге не справился с управлением, задел отбойник и перевалился через край моста.

В Сети появилось видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как самосвал повис в метре над дорогой.

Отмечается, что водитель не пострадал - он самостоятельно выбрался из кабины.