Самосвал слетел с моста и повис в метре от земли под Мариуполем
По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.
© Видео: Украина в шоке, Youtube © Фото: Украина в шоке, Youtube
На трассе Мариуполь-Волноваха самосвал слетел с моста и повис в метре над проезжей частью.
По предварительной информации, водитель на скользкой дороге не справился с управлением, задел отбойник и перевалился через край моста.
В Сети появилось видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как самосвал повис в метре над дорогой.
Отмечается, что водитель не пострадал - он самостоятельно выбрался из кабины.