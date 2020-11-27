В киосках Орла обнаружили почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера
По факту инцидента Следственный комитет проводит доследственную проверку.
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В газетных киосках города Орел нашли почтовые марки с изображением лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. По факту произошедшего Следственный комитет по региону инициировал доследственную проверку.
«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщается на сайте ведомства.
На данный момент реализация марок прекращена до выяснения всех обстоятельств произошедшего.