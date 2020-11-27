В России впервые выявили более 27 тысяч случаев заболеваемости коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали рекордные 27 543 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Москве - 7 918, в Санкт-Петербурге - 3 687, в Московской области - 1 058.

Также за минувшие сутки подтверждено 496 смертей пациентов с COVID-19. Показатель за все время - 38 558.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 682 человека. За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 712 174», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Ранее в Кремле уточнили сроки начала массовой вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация в России будет поэтапной, с учетом географии РФ, и начнется до Нового года. При этом отмечается, что прививать от COVID-19 будут на добровольной основе.