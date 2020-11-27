Собаку приняли на работу в больницу для поднятия настроения пациентов
Медицинский центр Векснера при Университете штата Огайо нанял собаку для приветствия и поднятия настроения пациентов.
Доктор Шери Данауэй поделилась фотографией питомца в Twitter. Пользователи осыпали фотографию множеством позитивных комментариев.
«Это так полезно для психического здоровья пациентов и персонала. Удивительно, что в большинстве больниц такого больше нет», - написал один из пользователей.
«Чем и сколько бы ему ни платили, этого недостаточно. Это очень ценная работа!» - добавил другой пользователь.
Исследования показывают, что наличие собаки может снизить уровень стресса, тревоги и одиночества. В последнее время многие больницы пытаются воспользоваться этим, принимая собак на работу, чтобы утешить персонал и пациентов в тяжелые для них времена.