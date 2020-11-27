Собаку приняли на работу в больницу для поднятия настроения пациентов

Медицинский центр Векснера при Университете штата Огайо нанял собаку для приветствия и поднятия настроения пациентов.

Доктор Шери Данауэй поделилась фотографией питомца в Twitter. Пользователи осыпали фотографию множеством позитивных комментариев.

«Это так полезно для психического здоровья пациентов и персонала. Удивительно, что в большинстве больниц такого больше нет», - написал один из пользователей.

«Чем и сколько бы ему ни платили, этого недостаточно. Это очень ценная работа!» - добавил другой пользователь.