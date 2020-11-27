В стране и мире СК просит арестовать бывшего замдиректора ФСИН Максименко Светлана Головина Меру пресечения просят избрать на срок до 25 января 2021 года. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать экс-заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко сроком до 25 января 2021 года. «Поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максименко Валерия, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ», - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Задержание Максименко проведено накануне. По данным следствия, он незаконно организовал заключение контрактов на строительство и ремонт объектов ФСИН - строительная компания, получавшая контракты, изначально не имела ресурсов для выполнения договоренностей. Сейчас Следственный комитет проводит мероприятия по сбору доказательственной базы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика