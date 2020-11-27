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СК просит арестовать бывшего замдиректора ФСИН Максименко

Светлана Головина
10:31 27.11.2020
Меру пресечения просят избрать на срок до 25 января 2021 года.
СК просит арестовать бывшего замдиректора ФСИН Максименко
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать экс-заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко сроком до 25 января 2021 года.

«Поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максименко Валерия, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ», - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Задержание Максименко проведено накануне. По данным следствия, он незаконно организовал заключение контрактов на строительство и ремонт объектов ФСИН - строительная компания, получавшая контракты, изначально не имела ресурсов для выполнения договоренностей. Сейчас Следственный комитет проводит мероприятия по сбору доказательственной базы.

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