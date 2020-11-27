В Минпромторге назвали сроки проведения первого полета МС-21 с российскими двигателями

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полет нового самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 планируется провести до конца 2020 года.

«До конца года постараемся - 17-18 (декабря. - Прим. ред.), максимум до конца года, - мы рассчитываем, что самолет выполнит первый полет», - уточнил министр.

Мантуров добавил, что на данный момент проходит отладка систем и тестирование самолета. В ближайшее время на Иркутский авиазавод приедут специалисты из конструкторского бюро имени Яковлева, а также летчики-испытатели.

По словам министра, до 2025 года завод может произвести до 36 самолетов МС-21. Кроме того, при существующих пяти сборочных станциях есть возможность нарастить объем до 45.