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Веганам закрыли путь на Марс

Светлана Иванова
10:13 27.11.2020
Добровольцы, которые придерживаются строгих ограничений в питании, не будут включены в число участников экспедиции на Марс, которая запланирована на 2035 год.
Веганам закрыли путь на Марс
© Фото: World History Archive, Globallookpress

Среди участников экспедиции на Марс, стартующей в 2035 году, не будет веганов. NASA разработало спецменю для путешественников исходя из целей миссии, и исключений для приверженцев строгих ограничений не предусмотрено.

Добровольцы, которые придерживаются строгих ограничений в питании, не будут включены в число участников экспедиции на Марс, которая запланирована на 2035 год. Об этом сообщает Daily mail со ссылкой на научного исследователя NASA, доктора Джойю Масса.

Как пояснила специалист, в американском аэрокосмическом агентстве сомневаются, что люди, следующие строгим диетам, смогут выдержать долгий полет на Красную планету.

Специалист добавила, что в NASA разработано специальное меню, которым будут обеспечены путешественники на Марс, исходя из их потребностей в питательных веществах, и исключений для адептов строгих диет не предусмотрено.

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