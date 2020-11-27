Веганам закрыли путь на Марс

Среди участников экспедиции на Марс, стартующей в 2035 году, не будет веганов. NASA разработало спецменю для путешественников исходя из целей миссии, и исключений для приверженцев строгих ограничений не предусмотрено.

Добровольцы, которые придерживаются строгих ограничений в питании, не будут включены в число участников экспедиции на Марс, которая запланирована на 2035 год. Об этом сообщает Daily mail со ссылкой на научного исследователя NASA, доктора Джойю Масса.

Как пояснила специалист, в американском аэрокосмическом агентстве сомневаются, что люди, следующие строгим диетам, смогут выдержать долгий полет на Красную планету.

Специалист добавила, что в NASA разработано специальное меню, которым будут обеспечены путешественники на Марс, исходя из их потребностей в питательных веществах, и исключений для адептов строгих диет не предусмотрено.