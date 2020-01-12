Ученые рассказали о причинах резкого потепления в России

Потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее по сравнению с остальными странами, заявил сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

«Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности, помимо этого две трети территорий находятся в зоне вечной мерзлоты», - объяснил эксперт.

Также он пояснил, что в Антарктике данный процесс происходит еще быстрее – в 3,5 раза.

По его словам, глобальное потепление - одно из значимых явлений, которым активно занимаются специалисты, пишет «Российская газета».



Параллельно с этим во всем мире происходят и другие процессы, которые приводят к изменению климата - меняется режим осадков, происходят перемены в циркуляции воздуха в атмосфере и вод в океане.