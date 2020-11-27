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Франция не признает Нагорный Карабах

Анна Берестовая
00:54 27.11.2020
Сенат страны призвал правительство признать статус Нагорного Карабаха.
Франция не признает Нагорный Карабах
© Фото: Adrien Vautier Keystone Press Agency Globallookpress

В Министерстве иностранных дел Франции сделали заявление о непризнании государством самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

Вечером 26 ноября французский сенат после прошедшего голосования принял резолюцию, призывающую кабинет министров признать Нагорный Карабах. Документ был одобрен абсолютным большинством сенаторов.

Несмотря на это, государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан указал, что возможное признание республики Францией в одностороннем порядке не внесет позитивный вклад в разрешении конфликта и не пойдет на пользу ни одной из сторон.

Представитель Министерстве иностранных дел указал, что Франция не может самостоятельно определить статус Нагорного Карабаха, так как в ее обязательства в рамках сопредседателя Минской группы ОБСЕ входит ведение переговорного процесса по данному вопросу. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций готова сотрудничать с Россией в рамках разрешения ситуации на территории Нагорного Карабаха и может приступить к проведению оценки гуманитарных потребностей в республике.

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