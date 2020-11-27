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Вынужденный дефицит: почему регионы столкнулись с нехваткой лекарств от COVID-19

Михаил Аброськин
Кирилл Васин
00:38 27.11.2020
Из федерального бюджета на помощь регионам выделены десять миллиардов рублей.
Вынужденный дефицит: почему регионы столкнулись с нехваткой лекарств от COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Проблема нехватки лекарств в регионах будет полностью решена к середине декабря, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел собственное расследование и убедился, что в Мурманской области, в регионах Сибири и Дальнего востока действительно дефицит анти-короновирусных средств, антибиотиков и антикоагулянтов. Фармацевты жалуются на несвоевременные поставки.

На прилавках аптек можно найти препараты для лечения симптомов простуды и гриппа. Все это поможет пережить неприятное болезненное состояние, если вам нездоровится и у вас температура. Но противовирусных лекарств, которые содержат интерферон и которые выписывают врачи для лечения COVID-19, практически нет.

Нет в наличии и многих рецептурных препаратов. Спрос на те же антибиотики сейчас слишком велик. Чтобы раздобыть их, приходится постараться. Особенно если речь идет не про столичные аптеки.

Во Владивостоке многих препаратов нет, что уж говорить про отдаленные поселки. К примеру, Екатерина Мясоедова пожилым родственникам лекарства пересылает по почте.

«Они от Владивостока живут в 500 километрах, и в радиусе 300 километров нет аптек, нет лекарств, все закрыты больницы, все на карантине, и я с Владивостока отправляла им лекарства. Забрала последние 20 ампул. Вообще больше не было лекарств», - отметила Екатерина Мясоедова.

Когда о дефиците лекарств начали говорить по всей стране, специалисты ОНФ пошли по аптекам и составили объективную картину происходящего. Самая непростая ситуация - по их данным - в Хакасии, Якутии, в Приморском крае, Омской и Мурманской областях.

«Примерно в 66% аптек отсутствуют частично или полностью противовирусные препараты для лечения COVID-19. Если говорить, почему нет противовирусных препаратов, то чаще всего они отсутствуют у федеральных поставщиков, по словам фармацевтов», - сказал Член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Эдуард Гончаров.

Препараты в первую очередь отправляют не в аптеки, а в медучреждения. Плюс сложная логистика и невероятно высокий спрос в период пандемии. Причины перебоев в рознице объективные - доложили чиновники. Но это не повод оставлять людей без лекарств - напомнил президент.                                        

«Что касается ажиотажного спроса, вчера еще никому ничего не нужно было, сегодня уже ничего нет. Мы все с вами знаем, что это возможно, и здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать. Я понимаю, что это непросто, но надо быть всегда к этому готовыми», - сказал президент России Владимир Путин.

Из федерального бюджета на помощь регионам выделены десять миллиардов рублей. Принимаемые меры в скором будущем должны упростить логистику и сократить сроки поставок лекарств в розничные сети регионов и в больницы.

Продолжение – в сюжете Михаила Аброськина.

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