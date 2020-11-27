Дети убитой в Калининграде бывшим мужем женщины останутся с бабушкой
Двое детей, отец которых застрелил их мать, свою бывшую супругу, после чего свел счеты с жизнью, будут переданы на попечение их бабашке. Соответствующую информацию предоставил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Женщине, являющейся матерью погибшей, помогут оформить необходимые для опекунства документы в региональном министерстве социальной политики.
«С детьми при необходимости будет работать психолог», - цитируют Лыскова РИА Новости.
Находившиеся во время трагедии в доме, где произошел инцидент, дети, девочка десяти лет и четырехлетний мальчик, в ходе произошедшего не пострадали.
Ранее сообщалось, что житель Калининграда застрелил из огнестрельного оружия свою бывшую жену в доме на улице Чернышевского, где она проживала с их общими детьми.