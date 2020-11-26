Светлана Светличная подтвердила свою госпитализацию
Актриса театра и кино находится в Первой Градской больнице.
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная подтвердила «Звезде» свою госпитализацию в одну из клиник Москвы.
«Да, я в больнице в Первой городской. Был обход. Со мной возятся и мне это как бы в помощь. Я понимаю, что дальнейшая моя судьба будет зависеть от врачей», - рассказала актриса.
На данный момент свой диагноз Светличная не уточнила, поскольку медики проводят специальные обследования для его точной постановки.
По предварительным данным, актриса жаловалась на боли в области головы и общую слабость.