В стране и мире Светлана Светличная подтвердила свою госпитализацию Светлана Головина Актриса театра и кино находится в Первой Градской больнице. © Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная подтвердила «Звезде» свою госпитализацию в одну из клиник Москвы. «Да, я в больнице в Первой городской. Был обход. Со мной возятся и мне это как бы в помощь. Я понимаю, что дальнейшая моя судьба будет зависеть от врачей», - рассказала актриса. На данный момент свой диагноз Светличная не уточнила, поскольку медики проводят специальные обследования для его точной постановки. По предварительным данным, актриса жаловалась на боли в области головы и общую слабость. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика