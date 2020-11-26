Выжившую в ДТП россиянку сразу же сбила насмерть другая машина

В Стерлитамакском районе Башкирии местная жительница выжила в ДТП, после того, как водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, в котором она ехала, столкнулся со встречной «Ладой-Вестой». Как рассказали в ГИБДД, спустя несколько минут на том же участке дороги врезались друг в друга Skoda Fabia и KIA Rio.

В это время из пострадавшего Mitsubishi вышла женщина и встала на краю обочины. Через 15 минут на нее наехала машина ВАЗ-2114, которая двигалась в этом же направлении. Из-за сильного удара россиянка погибла на месте.

По данным ведомства, обе аварии произошли 20.00 25 ноября на 142-м километре трассы Уфа - Оренбург.