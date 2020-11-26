Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента

Обнаруженный в пустыне США таинственный металлический монолит, по предварительным данным, является арт-объектом художника Джона МакКракена.



По словам представителя галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке, находка принадлежит именно художнику-минималисту, поскольку четко прослеживается его почерк. Маккракен был известен своими отдельно стоящими скульптурами в форме пирамид, кубов или гладких плит.

По словам специалиста художественной галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке, объект напоминает дощатые скульптуры художника, которые были представлены на его выставке.

Также было высказано предположение, что монумент может быть работой одного из коллег МакКракена.

«Галерея по этому поводу разделена. Я считаю, что это определенно Джон», - цитирует Daily Mail Цвирнера.

По предварительным данным, таинственный монумент простоял в пустыне около десяти лет.



Находка была обнаружена на юго-востоке штата Юта. Высота четырехстороннего монумента около трех метров.