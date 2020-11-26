Ректор института в Якутии «заработал» 250 миллионов на обучении несуществующих студентов

В Якутии расследуют дело о «мертвых душах» в Арктическом агротехнологическом университете. Полиция задержала ректора высшего учебного заведения Ивана Слепцова.

По версии следствия, руководитель вуза получил более 250 миллионов рублей для обучения в университете несуществующих студентов.

Учиться разным сельскохозяйственным специальностям якобы за счет бюджета должны были 136 человек. Государственное финансирование поступало исправно, но вот самих студентов в университете никогда не видели.

Следствие считает, что деньги ректор тратил на личные нужды. Слепцову вменяется сразу две статьи УК РФ: «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество в особо крупном размере».