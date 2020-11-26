Ученые рассказали о ранее неизвестной способности аллигаторов

Аллигаторы имеют способность регенерировать хвосты подобно ящерицам. Об этом заявили американские ученые в ходе исследования трех особей, чьи хвосты были похожи на вновь отращенные.

Специалисты отметили, что новый хвост аллигаторов по строению значительно отличается от изначального. Так, вместо кости у них формируется хрящевая трубка, а спинные щитки и скелетные мышцы заменяются соединительной тканью.

«Восстановление кровеносных сосудов, нервов и чешуек, которое соответствовало предыдущим исследованиям регенерации хвоста ящерицы», - говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Scientific Reports.

При работе было установлено, что крокодилы нарастили до 23 сантиметров хвоста - около 18% от общей длины.

По словам исследователей, полученные результаты помогут разработать новые методы лечения различных дегенеративных заболеваний.