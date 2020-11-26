Назван актер, заменивший Джонни Деппа в «Фантастических тварях»

В новой части фильма «Фантастические твари» темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда вместо Джонни Деппа сыграет датский актер Мадс Миккельсен.

Депп покинул проект после скандального проигрыша в суде изданию The Sun по делу о клевете - в публикаций говорилось о том, что актер избивал свою супругу Эмбер Херд.

По решению студии Warner Brothers Депп получить полную стоимость гонорара, поскольку успел сняться в одной из сцен новой части картины, пишет The Deadline.

Премьера «Фантастические твари - 3» запланирована на лето 2022 года.

Слухи о кандидатуре Миккельсена ходили давно. По предварительным данным, его кандидатуру выдвинул режиссер фильма Дэвид Йетс.