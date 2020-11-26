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Прощай, легенда: весь мир скорбит по Марадоне

Игорь Лапик
08:24 26.11.2020
Гений на поле и бунтарь в жизни - Марадону называли последней рок-звездой футбола: равнодушным этот игрок с 10 номером на спине не оставлял никого.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Napoli, Giacomino, Globallookpress

Ему до сих пор пытаются подражать, но он такой один. Равнодушным этот знаменитый аргентинец с 10 номером на спине, который заразил мир футболом, не оставлял никого.

Ночной Неаполь не спит - огромный плакат с портретом Диего Марадоны на доме озаряют залпы салюта, взрываются петарды, горят файеры. За океаном в столице Аргентины полицейские охраняют морг, куда доставили тело кумира. Болельщики  скандируют футбольные кричалки, словно легендарный футболист вот-вот выйдет на поле.   

Улицы Буэнос-Айреса заполнены людьми. Повсюду вспыхивают стихийные мемориалы. Люди несут цветы и свечи, кладут транспаранты и записки. К домам, где жил Марадона, началось настоящее паломничество. Люди не в силах сдержать слез. 

«После Бога идет Диего, он - лучшее, что случилось с аргентинцами. Пожалуйста, скажите мне, что его смерть - неправда», - плачет фанат Марадоны Альфредо Мороне.

Смерть Марадоны - главная новость во всей Латинской Америке. Телеведущий расплакался в прямом эфире, когда сообщал трагическую новость. Весь футбольный мир не может прийти в себя.

«Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Я надеюсь, что однажды мы сможем вместе сыграть в мяч на небесах», - написал в Twitter легендарный бразильский футболист Пеле.  

«Сегодня я прощаюсь с другом и мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете. Бесподобный "фокусник". Он уходит слишком рано, но оставляет наследие и... пустоту, которую никогда не заполнить», - говорит Криштиану Роналду.

Все именитые футболисты в один голос заявляют о том, что было счастьем играть на одном поле с великим Диего.

«Все хотели подражать Марадоне, что довольно сложно, потому что он был великолепен. У меня была возможность сказать ему, что в 1986 году он был невероятным. Он был источником вдохновения для миллионов молодых людей по всему миру, и кумиром для меня», - рассказывает чемпион мира и Европы по футболу Зинедин Зидан.

© Владимир Родионов, РИА Новости

«Мне повезло, мы встречались с Марадоной, когда играли со "Спартаком" против "Наполи". Это был сумасшедший ажиотаж -100 тысяч зрителей, Лужники заполнены. Он тогда был самый популярный человек в мире, куда бы ни приходил - все сразу бежали толпами. Не представляю, как он выдерживал такую нагрузку», - вспоминает двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой.

Он делал все в два раза лучше и быстрее остальных. Золотой мальчик Аргентинского футбола с детства был поцелован Всевышним. В то время попасть на пленку было большой удачей, но телеоператоров словно рука Бога направляла снимать будущую звезду футбола. Еще в детстве Марадона сказал, что у него две мечты: одна - сыграть на Чемпионате мира, другая - стать чемпионом!

И эти слова стали пророческими. Его «Рука Бога» привела сборную Аргентины к триумфу на мундиале в 1986 году в Мексике. В том матче против англичан он забил гол, названный голом столетия, когда он обвел шестерых игроков, включая вратаря.

© imago-images.de,-Globallookpress

В Советском Союзе Марадона пользовался бешеной популярностью. Мальчишки считали за счастье добыть вкладыш от жвачки с изображением любимого игрока. А звезды эстрады посвящали песни футбольному кумиру. 

Гений на поле - бунтарь в жизни. Как бы ни был хорош Марадона на поле, за его пределами спортсмена преследовала череда скандалов: наркотики, стрельба по папарацци, огромные проблемы со здоровьем.

В 2018 году, он поддерживал свою команду в Нижнем Новгороде во время игры Чемпионата мира в России против Хорватии. После матча с Нигерией ему стало плохо. Каждый раз беспокойство за жизнь гения охватывало его поклонников. В итоге сердце великого футболиста не выдержало.

© FrankHoermann,-SVEN-SIMON,-Globallookpress

На поле своей жизни Марадона оставил огромный след, где его счет на табло навечно будет показывать «6:0». Недавно легендарному аргентинцу исполнилось 60 лет. В связи со  смертью знаменитого соотечественника в Аргентине объявлен трехдневный траур. Уже известно, что церемония прощания пройдет в президентском дворце.

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