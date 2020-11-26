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Полицейские в Москве вернули хозяевам украденную собаку

Валентина Пескова
07:30 26.11.2020
Четвероногого друга, привязанного у магазина, решил забрать себе ранее судимый житель Московской области.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

В Москве сотрудники полиции отдела МВД РФ по району Внуково задержали мужчину, подозреваемого в краже собаки. О пропаже четвероногого друга полицейским рассказал местный житель, который вместе с женой и ребенком пришел в продуктовый магазин, расположенный на Рассказовской улице.

Как выяснилось, мужчина привязал свою собаку по кличке Валли к перилам у входа, а сам отправился за покупками. Выйдя из магазина, хозяин не обнаружил своего питомца и обратился в территориальный отдел полиции.

«Следствием ОМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Московской области. Он пояснил, что увидел привязанную собаку около магазина и решил забрать ее себе», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Московской области. Он пояснил, что увидел привязанную собаку около магазина и решил забрать ее себе. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Собаку передали хозяевам, которые поблагодарили сотрудников полиции за профессионализм и отзывчивость.

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