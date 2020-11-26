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Пяти регионам России угрожают аварии на объектах ЖКХ из-за плохой погоды

Светлана Головина
07:20 26.11.2020
Сложная ситуация ожидается в Московской, Тверской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях.
Пяти регионам России угрожают аварии на объектах ЖКХ из-за плохой погоды
© Фото: Вадим Жернов, РИА Новости

В связи с неблагоприятными погодными условиями и неготовностью к отопительному сезону в пяти регионах России ожидается высокий риск аварий на объектах ЖКХ. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«Эксперты прогнозируют высокие риски возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и нарушения обеспечения жизнедеятельности населения в Центральном федеральном округе на территории Московской, Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей», - уточняется в заявлении ведомства.

В ВНИИ ГОЧС отметили, что руководителям муниципальных образований этих субъектов уже рекомендовано активизировать работу по устранению выданных Ростехнадзором замечаний.

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