Пяти регионам России угрожают аварии на объектах ЖКХ из-за плохой погоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями и неготовностью к отопительному сезону в пяти регионах России ожидается высокий риск аварий на объектах ЖКХ. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«Эксперты прогнозируют высокие риски возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и нарушения обеспечения жизнедеятельности населения в Центральном федеральном округе на территории Московской, Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей», - уточняется в заявлении ведомства.

В ВНИИ ГОЧС отметили, что руководителям муниципальных образований этих субъектов уже рекомендовано активизировать работу по устранению выданных Ростехнадзором замечаний.