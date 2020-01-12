Водителей в Москве предупредили о тумане и гололедице
В связи с ухудшением погодных условий в столице эксперты призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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В Москве водителям необходимо соблюдать осторожность во время движения из-за прогнозируемого тумана и гололедицы, сообщает Центр организации дорожного движения.
«До 9 часов 12 января ожидается туман, а на дорогах - гололедица. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», - говорится в Twitter-аккаунте организации.
Накануне в Гидрометцентре сообщили, что с 13 января в столице снова начнут преобладать положительные температуры.