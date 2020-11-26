В стране и мире Режим ЧС объявлен еще в двух районах Приморья Светлана Головина Из-за мощного циклона в регионе сотни людей оказались без света и тепла. © Фото: Илья Аверьянов РИА Новости На территории приморья в двух районах введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Решение принято в связи с сохраняющейся сложной обстановкой после ледяного дождя. «Режимы чрезвычайных ситуаций введены в Яковлевском и Михайловском муниципальных районах», - пишет ТАСС со ссылкой на сообщение краевого правительства. Мощный снежный циклон, прошедший в Приморье на прошлой неделе, оставил без света и тепла десятки тысяч жителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика