Режим ЧС объявлен еще в двух районах Приморья
Из-за мощного циклона в регионе сотни людей оказались без света и тепла.
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На территории приморья в двух районах введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Решение принято в связи с сохраняющейся сложной обстановкой после ледяного дождя.
«Режимы чрезвычайных ситуаций введены в Яковлевском и Михайловском муниципальных районах», - пишет ТАСС со ссылкой на сообщение краевого правительства.
Мощный снежный циклон, прошедший в Приморье на прошлой неделе, оставил без света и тепла десятки тысяч жителей.