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Российские власти готовят повышение утильсбора на автомобили

Валентина Пескова
06:33 26.11.2020
Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке он всегда считался компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.
Российские власти готовят повышение утильсбора на автомобили
© Фото: pixabay.com

Российские власти с 2021 года запланировали провести индексацию утилизационного сбора на все виды автотехники, а также на специальную технику на 25-30%. Данная мера вызвана ослаблением курса рубля, которое понижает совокупный торговый барьер.

Как рассказали источники в автопроме, базовая ставка утилизационного сбора в России для легковых машин (в том числе внедорожников) составляет 20 тысяч рублей. Для грузовиков и автобусов - 15 тысяч. При повышении утильсбора правительство традиционно меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства, пишет РИА Новости.

В конце 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров допускал возможность очередной индексации утильбсора в 2021 или 2022 году. Утильсбор, введенный в РФ в 2012 году, повышали уже трижды. На рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

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