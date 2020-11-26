Ректор якутского университета задержан по делу о мошенничестве

В якутском Арктическом государственном агротехнологическом университете расследуется дело по факту выявленного в вузе крупного мошенничества. Ректор учреждения задержан в качестве подозреваемого.

Правоохранительные органы установили, что с 2016 года университетом было присвоено свыше 250 миллионов рублей, которые якобы шли на обучение 136 студентов-бюджетников, которых в действительности не существовало.

Против главы учебного заведения, по совместительству являющегося депутатом, возбуждено дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры

Ранее экс-начальнику экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел РФ был вынесен приговор в виде восьми лет заключения под стражу по обвинению в трех эпизодах хищения во время закупки криминалистического оборудования для региональных нужд.