В Молдавии обработали более 99% протоколов на выборах президента

В Молдавии обработали более 99% протоколов с избирательных участков на президентских выборах. Об этом сообщает ЦИК республики.

По итогам обработки большинства бюллетеней первое место заняла бывшая премьер-министр страны Майя Санду, она набрала 35,42% голосов. Действующий президент Игорь Додон на текущий момент получил 33,16% голосов избирателей.

Центризбирком Молдавии уже обработал все протоколы с участков внутри страны. Для полного подсчета специалистам необходимо подсчитать голоса с участков в США и Канаде.

Ранее ЦИК Молдавии после обработки 75% бюллетеней сообщил, что никто из кандидатов в президенты страны не получил большинство голосов избирателей в первом туре. Это значит, что глава государства будет избран по результатам второго тура голосования. Он состоится 15 ноября.