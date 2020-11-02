Огромное чудовище: рыбаки на Сахалине выловили необычную акулу-людоеда

На Сахалине у берегов острова Шикотан рыбаки выловили огромного размера акулу. Снимки были размещены в местном паблике «Рыбаки Сахалина». По словам автора снимков, акула напоминает белую, в длину около пяти метров.

«Похоже на белую акулу, около Шикотана попалась. Не сельдевая 100%, тех много переловил. Эта почти пять метров», - написал автор снимка Bart.

Специалисты СахНИРО, изучив обнародованные снимки, также пришли к выводу, что данная акула принадлежит к роду белых акул. Они уточнили, что эта особь крупная для своего вида и уже взрослая, пишут РИА-Новости.