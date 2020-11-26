Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Названа одна из самых уязвимых для коронавируса профессий

Кирилл Васин
05:59 26.11.2020
Специалист отметила, что потеря обоняния из-за COVID-19 для парфюмера сродни утрате рабочего инструмента.
Названа одна из самых уязвимых для коронавируса профессий
© Фото: pixabay.com

Владелица парфюмерного ателье «Аромаобраз» Вероника Бруховецкая рассказала, что парфюмеры – одна из самых уязвимых групп для коронавируса.

Она отметила, что потеря обоняния из-за COVID-19 для парфюмера сродни утрате рабочего инструмента.

«Мы самая уязвимая группа, поскольку нос – это один из инструментов парфюмера», - приводит радио Sputnik слова Бруховецкой.

Специалист подчеркнула, что парфюмеры особенно следят за своим иммунитетом, чтобы не заболеть. Для его укрепления используются эфирные масла.

Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о том, каким станет будущее различных профессий в России после окончания пандемии. По его словам, наблюдаемое развитие цифровизации гарантированно не распространится настолько, что люди останутся без работы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:31 В стране и мире
Открытие моста на остров Русский отложили еще на четыре дня
03:35 В стране и мире
Результаты тестов на COVID-19 можно будет узнать на «Госуслугах»
02:25 В стране и мире
Пушков оценил слова немецкого министра о диалоге с РФ с «позиции силы»
01:32 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Светличной
00:16 В стране и мире
Видео
Церемония прощания с Марадоной состоится в президентском дворце Аргентины
Популярное
Популярное
Археологи раскрыли настоящий рост библейского воина-гиганта Голиафа
Носки Байдена привлекли внимание на встрече с журналистами
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Агент Павла Прилучного назвала причину госпитализации актера
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Видео
Вирусолог рассказал, как Китай победил коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.