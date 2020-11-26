Названа одна из самых уязвимых для коронавируса профессий

Владелица парфюмерного ателье «Аромаобраз» Вероника Бруховецкая рассказала, что парфюмеры – одна из самых уязвимых групп для коронавируса.

Она отметила, что потеря обоняния из-за COVID-19 для парфюмера сродни утрате рабочего инструмента.

«Мы самая уязвимая группа, поскольку нос – это один из инструментов парфюмера», - приводит радио Sputnik слова Бруховецкой.

Специалист подчеркнула, что парфюмеры особенно следят за своим иммунитетом, чтобы не заболеть. Для его укрепления используются эфирные масла.

Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о том, каким станет будущее различных профессий в России после окончания пандемии. По его словам, наблюдаемое развитие цифровизации гарантированно не распространится настолько, что люди останутся без работы.