Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Роспотребнадзор перечислил самые частые симптомы COVID-19 у детей

Анна Берестовая
05:43 26.11.2020
У детей в раннем возрасте достаточно непросто диагностировать потерю обоняния.
Роспотребнадзор перечислил самые частые симптомы COVID-19 у детей
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

Температура и кашель являются наиболее распространенными симптомами коронавирусной инфекции у детей. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Каких-либо специфических симптомов COVID-19, как у взрослых, у маленьких пациентов не отмечается. Также сложно сказать, характерна ли для детей потеря обоняния при заболевании, так как они сами в раннем возрасте часто не способны ее описать, а родителям непросто отметить подобное изменение.

Кроме того, в крайне редких случаях, а именно – у 2% детей, при коронавирусе могут наблюдаться проблемы с желудком при отсутствии респираторных симптомов. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее председатель исполнительного комитета Союза педиатров России указала, что у детей, переболевших коронавирусной инфекцией, в будущем, возможно, будет наблюдаться сниженная фертильность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:31 В стране и мире
Открытие моста на остров Русский отложили еще на четыре дня
03:35 В стране и мире
Результаты тестов на COVID-19 можно будет узнать на «Госуслугах»
02:25 В стране и мире
Пушков оценил слова немецкого министра о диалоге с РФ с «позиции силы»
01:32 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Светличной
00:16 В стране и мире
Видео
Церемония прощания с Марадоной состоится в президентском дворце Аргентины
Популярное
Популярное
Археологи раскрыли настоящий рост библейского воина-гиганта Голиафа
Носки Байдена привлекли внимание на встрече с журналистами
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Агент Павла Прилучного назвала причину госпитализации актера
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Видео
Вирусолог рассказал, как Китай победил коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.