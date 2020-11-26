Роспотребнадзор перечислил самые частые симптомы COVID-19 у детей

Температура и кашель являются наиболее распространенными симптомами коронавирусной инфекции у детей. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Каких-либо специфических симптомов COVID-19, как у взрослых, у маленьких пациентов не отмечается. Также сложно сказать, характерна ли для детей потеря обоняния при заболевании, так как они сами в раннем возрасте часто не способны ее описать, а родителям непросто отметить подобное изменение.

Кроме того, в крайне редких случаях, а именно – у 2% детей, при коронавирусе могут наблюдаться проблемы с желудком при отсутствии респираторных симптомов. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее председатель исполнительного комитета Союза педиатров России указала, что у детей, переболевших коронавирусной инфекцией, в будущем, возможно, будет наблюдаться сниженная фертильность.