Россиянам рассказали, как не потерять деньги при смене пенсионного фонда

Как рассказал глава центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис, до 31 декабря можно отказаться от смены пенсионного фонда, подав в 2020 году заявление о переводе накоплений.

«Это стоит делать в том случае, если вы обнаружили, что можете потерять инвестиционный доход, который иногда составляет до 30% от суммы всего пенсионного счета. Например, вас не предупредили об этом при подписании договора с негосударственным пенсионным фондом или вообще перевели туда без вашего ведома», - приводит агентство «Прайм» слова специалиста.

Он отметил, что в случае желания поменять фонд можно подать срочное заявление, в котором будет указано, что срок перехода в другой фонд – через пять лет, соответственно, накопления потеряны не будут. Кроме того, в ПФР можно уточнить год фиксации средств на счете и подать досрочное заявление в этот год.

Ранее в ПФР рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2021 году. С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих россиян проиндексируют на 6,3%.