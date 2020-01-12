Столкнуть КСИР и армию Ирана: эксперт считает, что США могут выжать выгоду из катастрофы Boeing

Власти Ирана должны были немедленно сообщить о том, что украинский Boeing был сбит при участии Вооруженных сил страны. Об этом заявил в комментарии «Звезде» доктор исторических наук, профессор Владимир Юртаев.

«Самый существенный вопрос - были ли это силы Корпуса стражей исламской революции или это была армия? Итоговой информации мы и сейчас не имеем полной. Акцент ставится на том, что это был какой-то секретный объект КСИРа, который принял летящий самолет за угрозу и совершил пуск ракет. То есть ошибка заключалась в "человеческом факторе", как сейчас выстраивает свою позицию иранская сторона. Конечно, понятно, что сбить авиалайнер и принять его за угрожающий объект при современном уровне технологий довольно проблематично. Но вопрос в том, что акцент опять делается на участии в процессе КСИРа, не армии. Мне кажется, в этом есть определенный смысл: почему-то в последнее время все информационные поводы - негативные, связанные с гибелью людей - атрибутируются то ли с участием иранской стороны, то ли без участия иранской стороны», - заявил эксперт.

По мнению Юртаева, за этим всем может стоять гораздо более сложная схема, чем кажется на первый взгляд. На это указывает тот факт, что в заявлениях все время подчеркивается вина КСИР, создается оппозиция армии Ирана. Историк не исключает, что таким образом Вашингтон хочет столкнуть между собой две крупнейшие силы страны.

«Я боюсь, что американцы в очередной раз пытаются реализовать сценарий оранжевой революции, только в более силовом варианте. То есть попробовать столкнуть две крупнейшие силы, обеспечивающие безопасность Ирана между собой - армию и КСИР», - заключил Владимир Юртаев.

Генштаб ВС Ирана в минувшую субботу распространил сообщение, в котором признал, что 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит по ошибке. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде позже на пресс-конференции заявил, что Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за авиакатастрофу украинского лайнера под Тегераном.