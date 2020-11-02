В России стартовала четырехдневная рабочая неделя

Начавшаяся неделя для большинства работающих россиян станет сокращенной и продлится четыре дня. Это связано с Днем народного единства, который официально празднуется 4 ноября.

В 2020 году праздник выпадает на среду, которая и станет нерабочим днем. Кроме того, во вторник продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

Ранее стало известно, что 31 декабря официально станет нерабочим днем, такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Однако актуальным оно станет только в 2021 году. В текущем году россиянам придется работать в обычном режиме.

Согласно постановлению, в 2021 году в России будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая и с 4 по 7 ноября.