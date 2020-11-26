Открытие моста на остров Русский отложили еще на четыре дня

Возобновление движения транспорта по мосту между Владивостоком и островом Русский вновь было отложено. До 30 ноября передвигаться между этими территориями можно будет на пароме.

На этот раз открытие моста, который оказался недоступен для использования из-за прошедшего не так давно в Приморье мощного ледяного циклона, запланировано осуществить минимум через четверо суток. Об этом сообщило региональное правительство.

Использовать организованный властями паром для жителей оказывается достаточно проблематично. Транспорт, вместимостью в 20 машин, отходящий дважды в час, собирает огромные очереди.

Ранее снятие запрета на движение по мосту уже неоднократно откладывалось. В последний раз движение транспорта собирались возобновить в четверг, 26 ноября.