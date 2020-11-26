Икону работы Михаила Нестерова продали на торгах в Лондоне за $75 тысяч

Икона «Спас Нерукотворный», созданная известным отечественным художником Михаилом Нестеровым была выставлена на аукцион в Великобритании в качестве одного из основных лотов. Она была продана за 75 тысяч долларов.

Произведение, являющееся миниверсией мозаики авторства Нестерова, выложенной на фасаде храма Покрова Богородицы Марфа-Мариинской обители в Москве. Его представлял аукционный дом Bonhams, о чем сообщается на его сайте.

Наиболее дорогим среди выставленных на продажу произведений русского искусства оказался написанный Михаилом Ларионовым «Натюрморт с рыбой и цветами», стоимость которого составила около 100 тысяч долларов. За эти же деньги ушли с молотка часы из нефрита, золота и платины ювелирной фирмы Карла Фаберже.

Ранее сообщалось, что аукционный дом Christie's смог выручить более 11 миллионов долларов во время проходящих в Лондоне торгов предметами русского искусства.