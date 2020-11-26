Специалист рассказал, как делать хорошие фотографии на камеру смартфона

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как делать хорошие фотографии на камеру смартфона.

По его словам, при планировании фото не стоит забывать об окружающем фоне, нужно следить за рассеиванием света, движениями в кадре и так далее. Также он посоветовал поэкспериментировать с настройками устройства.

«Меняйте значения ISO, играйте с балансом белого, пробуйте макросъемку, и вообще пользуйтесь всеми теми настройками, которые позволяет изменять ваш смартфон», - приводит агентство «Прайм» слова специалиста.

Кузьменко порекомендовал реже использовать вспышку, не забывать про фокусировку объектов. Также следует держать камеру устройства чистой и не злоупотреблять функцией приближения кадра.

Ранее россиянам рассказали, что нужно удалять из смартфона каждый месяц. Как отметил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков, кроме прочего, не стоит забивать ненужными файлами облачное хранилище.