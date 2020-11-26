Ученые нашли вязь между предрасположенностью к болезням и цветом глаз

Цвет радужки глаза может указывать на предрасположенность человека к определенным заболеваниям. К такому выводу пришли специалисты Медицинской школы при Университете Колорадо.

К примеру, люди с черными или темно-карими глазами имеют значительно меньший риск развития рака глаз и кожи из-за достаточно высокой защиты от ультрафиолетовых лучей. Характерными же для таких людей являются заболевания крови и патологии функционирования печени и селезенки.

Кареглазые люди имеют более низкий болевой порог и у них часто отмечаются проблемы с дыханием и пищеварительной системой.

У зеленоглазых людей ощущение боли, напротив, притупленное. Кроме того, для них не свойственно впадать в депрессию. Люди же с голубыми и серыми глазами, как указывает портал Freundin, чувствительны к солнцу и часто склонны к алкогольной зависимости.

Ранее американские ученые выяснили, что коронавирус не способен размножаться на роговице глаз. Такие данные были получены в результате исследования с участием 25 людей-доноров.